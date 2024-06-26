Путин обсудил вопросы сотрудничества с и.о. президента Ирана Мохбером

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с исполняющим обязанности главы Мохаммадом Мохбером. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Исламской Республики Иран Мохаммадом Мохбером", — говорится в сообщении.

Путин и Мохбер обсудили вопросы дальнейшего двустороннего сотрудничества во всех ключевых областях. В частности, политики отметили успех взаимодействия в сфере энергетики и реализации масштабных инфраструктурных проектов.

Российский лидер пожелал народу Ирана успешного проведения предстоящих выборов президента. Путин выразил уверенность, что отношения между Москвой и Тегераном останутся дружественными и будут развиваться дальше.