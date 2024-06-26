Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 июня, 17:20

Путин обсудил вопросы сотрудничества с и.о. президента Ирана Мохбером

Президент России Владимир Путин и и.о. президента Ирана Мохаммад Мохбер. Обложка © Life.ru, © ТАСС / POOL / Дмитрий Астахов

Президент России Владимир Путин и и.о. президента Ирана Мохаммад Мохбер. Обложка © Life.ru, © ТАСС / POOL / Дмитрий Астахов

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с исполняющим обязанности главы Мохаммадом Мохбером. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Исламской Республики Иран Мохаммадом Мохбером", — говорится в сообщении.

Путин и Мохбер обсудили вопросы дальнейшего двустороннего сотрудничества во всех ключевых областях. В частности, политики отметили успех взаимодействия в сфере энергетики и реализации масштабных инфраструктурных проектов.

Российский лидер пожелал народу Ирана успешного проведения предстоящих выборов президента. Путин выразил уверенность, что отношения между Москвой и Тегераном останутся дружественными и будут развиваться дальше.

Путин по телефону обсудил с президентом Киргизии взаимодействие в рамках ЕАЭС
Путин по телефону обсудил с президентом Киргизии взаимодействие в рамках ЕАЭС

В последний раз до этого Путин и Мохбер созванивались 13 июня. Тогда затронули отдельные вопросы взаимодействия на международной арене, в том числе в связи с российским председательством в объединении БРИКС. Иран стал полноправным участником объединения с 1 января этого года.

Напомним, что в связи с гибелью в авиакатастрофе предыдущего президента Ирана Эбрахима Раиси 28 июня в стране пройдут внеочередные выборы. Ранее появился список кандидатов.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Путин
  • Иран
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров