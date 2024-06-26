Путин обсудил вопросы сотрудничества с и.о. президента Ирана Мохбером
Президент России Владимир Путин и и.о. президента Ирана Мохаммад Мохбер. Обложка © Life.ru, © ТАСС / POOL / Дмитрий Астахов
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с исполняющим обязанности главы Мохаммадом Мохбером. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
"Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Исламской Республики Иран Мохаммадом Мохбером", — говорится в сообщении.
Путин и Мохбер обсудили вопросы дальнейшего двустороннего сотрудничества во всех ключевых областях. В частности, политики отметили успех взаимодействия в сфере энергетики и реализации масштабных инфраструктурных проектов.
Российский лидер пожелал народу Ирана успешного проведения предстоящих выборов президента. Путин выразил уверенность, что отношения между Москвой и Тегераном останутся дружественными и будут развиваться дальше.
В последний раз до этого Путин и Мохбер созванивались 13 июня. Тогда затронули отдельные вопросы взаимодействия на международной арене, в том числе в связи с российским председательством в объединении БРИКС. Иран стал полноправным участником объединения с 1 января этого года.
Напомним, что в связи с гибелью в авиакатастрофе предыдущего президента Ирана Эбрахима Раиси 28 июня в стране пройдут внеочередные выборы. Ранее появился список кандидатов.