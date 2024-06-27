Путин рассказал о планах усилить огневую мощь ВМФ
Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по развитию отечественного кораблестроения поднял тему дооснащения кораблей дополнительными огневыми средствами. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсудим сегодня задачи по дооснащению кораблей дополнительными огневыми средствами, включая ручные и автоматические пулемётные модули, расчёты беспилотных летательных аппаратов", — заявил Путин.
Российский лидер рассказал, что отечественные предприятия уже предлагают подобные системы с учётом реального боевого опыта. Причём, как отметил президент, не только крупные организации, но и небольшие разработчики.
До этого Путин сообщил, что в условиях нарастающего геополитического напряжения в мире к угрозам в адрес России следует относиться серьёзно и планировать адекватные ответы. Глава государства подчеркнул, что все граждане осознают растущий уровень геополитического напряжения в современном мире.
LIfe.ru / Павел Баранов