Путин рассказал о планах усилить огневую мощь ВМФ

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по развитию отечественного кораблестроения поднял тему дооснащения кораблей дополнительными огневыми средствами. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсудим сегодня задачи по дооснащению кораблей дополнительными огневыми средствами, включая ручные и автоматические пулемётные модули, расчёты беспилотных летательных аппаратов", — заявил Путин.

Российский лидер рассказал, что отечественные предприятия уже предлагают подобные системы с учётом реального боевого опыта. Причём, как отметил президент, не только крупные организации, но и небольшие разработчики.