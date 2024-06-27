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Регион
26 июня, 22:59

Путин рассказал о планах усилить огневую мощь ВМФ

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по развитию отечественного кораблестроения поднял тему дооснащения кораблей дополнительными огневыми средствами. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсудим сегодня задачи по дооснащению кораблей дополнительными огневыми средствами, включая ручные и автоматические пулемётные модули, расчёты беспилотных летательных аппаратов", — заявил Путин.

Российский лидер рассказал, что отечественные предприятия уже предлагают подобные системы с учётом реального боевого опыта. Причём, как отметил президент, не только крупные организации, но и небольшие разработчики.

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До этого Путин сообщил, что в условиях нарастающего геополитического напряжения в мире к угрозам в адрес России следует относиться серьёзно и планировать адекватные ответы. Глава государства подчеркнул, что все граждане осознают растущий уровень геополитического напряжения в современном мире.

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LIfe.ru / Павел Баранов

Алексей Соловьёв
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