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26 июня, 23:07

В МИД сочли решение ЕСПЧ по Крыму юридически ничтожным для Москвы

МИД: Решение ЕСПЧ по Крыму юридически ничтожно для России, его не исполнят

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по обвинению России в нарушении ряда статей конвенции в иске Украины по Крыму является юридически ничтожным для Москвы. Как напомнил в беседе с РИА "Новости" директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев, РФ не является членом Совета Европы, соответственно, никаких решений ЕСПЧ она выполнять не будет.

"Конечно, не [будем] признавать. У нас есть федеральный закон, который говорит о том, какие решения мы признаём, какие — нет", — заявил дипломат.

Таким образом Лукьянцев прокомментировал решение ЕСПЧ удовлетворить иск Украины против РФ по вопросу нарушений прав человека в Крыму.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году — за это высказалось более 96% жителей полуострова, проголосовавших на всенародном референдуме. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. После этого Киев подал несколько жалоб в ЕСПЧ, обвинив РФ в нарушении прав человека в Крыму. В 2021 году суд вынес промежуточное решение по жалобе "Украина против России (Крым)" признав, что полуостров находился в юрисдикции РФ с 27 февраля 2014 года.

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Напомним, что Россия вышла из Совета Европы в 2022 году, что означает её полный выход из-под юрисдикции ЕСПЧ. В июне того же года президент РФ Владимир Путин подписал законы, касающиеся неисполнения решений Европейского суда по правам человека.

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Telegram / МИД РФ

Оксана Попова
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