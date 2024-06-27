В МИД сочли решение ЕСПЧ по Крыму юридически ничтожным для Москвы

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по обвинению России в нарушении ряда статей конвенции в иске Украины по Крыму является юридически ничтожным для Москвы. Как напомнил в беседе с РИА "Новости" директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев, РФ не является членом Совета Европы, соответственно, никаких решений ЕСПЧ она выполнять не будет.

"Конечно, не [будем] признавать. У нас есть федеральный закон, который говорит о том, какие решения мы признаём, какие — нет", — заявил дипломат.

Таким образом Лукьянцев прокомментировал решение ЕСПЧ удовлетворить иск Украины против РФ по вопросу нарушений прав человека в Крыму.