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Регион
27 июня, 00:29

"Их расстреляют": На Западе рассказали про зверства диктаторского режима Зеленского

Журналист Боуз: Украинских солдат расстреливают, если они пытаются сдаться

Пытающихся сдаться в плен или отступающих военнослужащих Вооружённых сил Украины расстреливают. Об этом в социальной сети Х рассказал ирландский журналист Чей Боуз.

"Их избивают, похищают и отправляют сражаться с наступающей русской армией практически без подготовки. Если они попытаются сдаться или отступить, их расстреляют", — заявил Боуз.

Стоит отметить, что представитель западных средств массовой информации также опубликовал в своём посте видеозапись, на которой видно, как украинцев насильно забирают в ВСУ прямо на улице. Боуз также заявил, что режим Владимира Зеленского является диктаторским, а на территории Незалежной каждую неделю похищают тысячи мужчин.

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Ранее Life.ru писал, что шестеро заключённых, которые согласились вступить в ВСУ, сбежали из учебного центра "Десна" в Черниговской области. Некоторые украинские издания сообщали, что сбежавшие в военной форме и вооружены.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Алексей Соловьёв
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