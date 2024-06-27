Пытающихся сдаться в плен или отступающих военнослужащих Вооружённых сил Украины расстреливают. Об этом в социальной сети Х рассказал ирландский журналист Чей Боуз.

"Их избивают, похищают и отправляют сражаться с наступающей русской армией практически без подготовки. Если они попытаются сдаться или отступить, их расстреляют", — заявил Боуз.

Стоит отметить, что представитель западных средств массовой информации также опубликовал в своём посте видеозапись, на которой видно, как украинцев насильно забирают в ВСУ прямо на улице. Боуз также заявил, что режим Владимира Зеленского является диктаторским, а на территории Незалежной каждую неделю похищают тысячи мужчин.