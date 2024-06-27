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27 июня, 00:43

Умер американский актёр Билл Коббс

На 91-м году жизни скончался американский актёр Билл Коббс

Американский актёр Билл Коббс. Обложка © kinopoisk.ru

Американский актёр Билл Коббс. Обложка © kinopoisk.ru

В Калифорнии на 91-м году жизни скончался американский актёр Билл Коббс. Об этой печальной новости в социальных сетях сообщил брат деятеля киноискусств.

"Мы с прискорбием сообщаем о кончине Билла Коббса", — заявил родственник усопшего, отметив, что артист мирно умер 25 июня в своём доме.

Коббс начал свою актёрскую карьеру в далёком 1970 году. Его можно увидеть в сериалах "Скорая помощь" и "Сопрано". В 2020 году он стал лауреатом премии Emmy за участие в телевизионном шоу Дина Дана.

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Ранее Life.ru писал, что в Нью-Йорке в возрасте 73 лет скончался поэт Бахыт Кенжеев. Причина смерти не уточняется, однако известно, что в последние годы он боролся с тяжёлым недугом.

Алексей Соловьёв
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