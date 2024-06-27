Умер американский актёр Билл Коббс
На 91-м году жизни скончался американский актёр Билл Коббс
Американский актёр Билл Коббс. Обложка © kinopoisk.ru
В Калифорнии на 91-м году жизни скончался американский актёр Билл Коббс. Об этой печальной новости в социальных сетях сообщил брат деятеля киноискусств.
"Мы с прискорбием сообщаем о кончине Билла Коббса", — заявил родственник усопшего, отметив, что артист мирно умер 25 июня в своём доме.
Коббс начал свою актёрскую карьеру в далёком 1970 году. Его можно увидеть в сериалах "Скорая помощь" и "Сопрано". В 2020 году он стал лауреатом премии Emmy за участие в телевизионном шоу Дина Дана.
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