Умер американский актёр Билл Коббс

В Калифорнии на 91-м году жизни скончался американский актёр Билл Коббс. Об этой печальной новости в социальных сетях сообщил брат деятеля киноискусств.

"Мы с прискорбием сообщаем о кончине Билла Коббса", — заявил родственник усопшего, отметив, что артист мирно умер 25 июня в своём доме.

Коббс начал свою актёрскую карьеру в далёком 1970 году. Его можно увидеть в сериалах "Скорая помощь" и "Сопрано". В 2020 году он стал лауреатом премии Emmy за участие в телевизионном шоу Дина Дана.