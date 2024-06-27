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Регион
27 июня, 01:19

Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе

Рогов: В Мелитополе Запорожской области прогремел взрыв

В Мелитополе Запорожской области прогремел взрыв. Об этом в телеграм-канале написал председатель Комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

"В Мелитополе громко. В этом городе в Запорожской области прозвучал взрыв", — сообщил он и добавил, что в городе работает ПВО.

Взрыв прогремел в городе Сумы на севере Украины
Взрыв прогремел в городе Сумы на севере Украины

Несколько дней назад российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в небе над Мелитополем Запорожской области четыре украинские ракеты. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Оксана Попова
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