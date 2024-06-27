Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе

В Мелитополе Запорожской области прогремел взрыв. Об этом в телеграм-канале написал председатель Комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

"В Мелитополе громко. В этом городе в Запорожской области прозвучал взрыв", — сообщил он и добавил, что в городе работает ПВО.