Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе
Рогов: В Мелитополе Запорожской области прогремел взрыв
В Мелитополе Запорожской области прогремел взрыв. Об этом в телеграм-канале написал председатель Комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"В Мелитополе громко. В этом городе в Запорожской области прозвучал взрыв", — сообщил он и добавил, что в городе работает ПВО.
Несколько дней назад российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в небе над Мелитополем Запорожской области четыре украинские ракеты. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.
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