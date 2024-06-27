Врач озвучил действенный и бесплатный метод диагностики рака

Для профилактики рака любому россиянину доступна диспансеризация, которая проводится раз в три года с 18 до 39 лет и раз в год гражданам в возрасте от 40 лет. Врач-терапевт Зарема Тен рассказала интернет-изданию Regions, что в настоящий момент в программу диспансеризации входит семь скрининговых исследований на онкологические заболевания.

Специалист рассказала, что у женщин может возникнуть рак шейки матки или молочных желез. Из-за последнего заболевания с 40 лет им проводится маммография. Мужчины же старше 45 лет проверяются на онкологию, которая поражает предстательную железу — чтобы выявить заболевание им придётся сделать анализ на определение простат-специфического антигена (ПСА).

Помимо этого, всем пациентам старше 45 лет выполняется гастроскопия или ФГДС. А для выявления рака колоректальных отделов гражданам с 40 лет проводится анализ кала на скрытую кровь, и если результат будет положительным, то человека направят на колоноскопию.

В то же время для проверки лёгких в таких случаях используют флюорографию, которая тоже включена в диспансеризацию. При подозрении на онкологию пациента направят на КТ лёгких.

"Абсолютно каждому пациенту во время диспансеризации включен визуальный осмотр кожных покровов, ротовой полости и лимфатических узлов, щитовидной железы", — заключила Тен.