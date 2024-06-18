Врач рассказал, где можно заразиться "паразитарным раком"

Контакт с дикими животными опасен тем, что есть риск подхватить от них смертоносных паразитов. В результате человек может заболеть эхинококкозом и альвеококкозом, которые оказывают настолько сильное влияние на печень, что их даже называют паразитарным раком. Больше всего этим болезням подвержены охотники и те, кто занимается разведением животных, рассказал в беседе с "Газетой.ru" врач-хирург Николай Багмет.

Эхиноккозом называют поражение печени кистой, которая со временем наполняется водой и другими кистами. Они растут в течение нескольких лет и могут отодвигать соседние органы. Страшнее второй вариант — альвеококкоз, который воздействует на орган так же, как и злокачественная опухоль. Он развивается гораздо медленнее и прорастает в другие органы.

"То есть это такой тканевый конгломерат очень плотной консистенции. Особенность его роста такова, что он прорастает в окружающие структуры, а также может давать отдалённые отсевы, напоминающие метастазы при раке. Под микроскопом паразит виден, а на глаз визуализируется либо киста с жидкостью (при эхинококкозе), либо плотный белёсый узел (при альвеококкозе)", — добавляет врач.

Опасность ещё и в том, что заболевания чаще всего протекают бессимптомно и о наличии паразитов люди узнают случайно. Один из первых признаков запущенной болезни — желтуха. Врач предупреждает людей, находящихся в постоянном контакте с дикими животными, не пренебрегать усиленной гигиеной.

"Мыть руки, тщательно мыть и подвергать термической обработке продукты. После контакта с животными — сначала мыть руки, а потом готовить и принимать пищу. Если в зоопарке кормите с рук животное, помойте руки, а потом беритесь за свои угощения", — уточняет Багмет.

Не менее важно вовремя проходить регулярные обследования. В первую очередь УЗИ, а затем специальные анализы на антитела.