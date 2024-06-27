В США мужчину казнили за преступление 20-летней давности

Власти Техаса в среду казнили 41-летнего Рамиро Гонсалеса, который совершил убийство в 2001 году. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на департамент уголовного правосудия американского штата.

По данным из судебных документов, Гонсалеса признали виновным и приговорили к смертной казни в 2006 году. Он изнасиловал и убил 18-летнюю Бриджит Таунсенд. Осуждённому ввели смертельную инъекцию, что сделало его восьмым в списке граждан, к которым применялась высшая мера наказания с начала этого года.

Адвокаты Гонсалеса долгие годы отсылали письма в американский Верховный суд, утверждая, что оснований для смертной казни всё-таки недостаточно. Правозащитники подчёркивали, что подсудимый не опасен для общества, а также примерный христианин, "готовый служить на благо окружающих" и даже анонимно пожертвовать кому-то одну почку.

Тем не менее аргументы юристов не убедили судей, которые решили не удовлетворять запрос о смягчении наказания для их подзащитного.