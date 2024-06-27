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27 июня, 06:17

В США мужчину казнили за преступление 20-летней давности

В Техасе был казнён мужчина, который изнасиловал и убил девушку 20 лет назад

Власти Техаса в среду казнили 41-летнего Рамиро Гонсалеса, который совершил убийство в 2001 году. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на департамент уголовного правосудия американского штата.

По данным из судебных документов, Гонсалеса признали виновным и приговорили к смертной казни в 2006 году. Он изнасиловал и убил 18-летнюю Бриджит Таунсенд. Осуждённому ввели смертельную инъекцию, что сделало его восьмым в списке граждан, к которым применялась высшая мера наказания с начала этого года.

Адвокаты Гонсалеса долгие годы отсылали письма в американский Верховный суд, утверждая, что оснований для смертной казни всё-таки недостаточно. Правозащитники подчёркивали, что подсудимый не опасен для общества, а также примерный христианин, "готовый служить на благо окружающих" и даже анонимно пожертвовать кому-то одну почку.

Тем не менее аргументы юристов не убедили судей, которые решили не удовлетворять запрос о смягчении наказания для их подзащитного.

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Ранее суд в Америке оправдал 68-летнего гражданина, который провёл за решёткой 20 лет в ожидании смертной казни по обвинению в изнасиловании и убийстве девушки в 1977 году. Он активно сотрудничал со следствием, и все подозрения были с него сняты.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ANURAK PONGPATIMET

Владимир Озеров
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