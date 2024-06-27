"Кайфовать не получится": Врач описал, что чувствует завязавший алкоголик Врач Агинян: В период трезвости у бросившего пить может нарушиться работа мозга 27 июня, 10:18 В период трезвости у бросившего пить может нарушиться работа мозга. Обложка © freepik.com / senivpetro

У человека, который бросил пить, возникает абстинентный синдром, или синдром отмены. При алкоголизме он будет протекать от двух до пяти-семи дней, а после этого развивается постабстинентный синдром. О том, что будет чувствовать бывший алкоголик в период трезвости, рассказал врач – психиатр-нарколог Марат Агинян.

По его словам, после отказа от алкоголя человек заметит, что стал плохо работать, часто находится не в настроении, а также чувствует раздражительность, тревожность и подавленность, наблюдаются нарушения памяти и сна, проблемы с координацией. Это и есть постабстинентный синдром.

"Это неоптимальное функционирование мозга у людей с зависимостью, и оно может длиться много месяцев. В случае алкоголя — от 6 до 24 месяцев", — рассказал специалист в беседе с "Газетой.ru".

Алкогольная зависимость, так же как и любая другая, способна выбить мозг из равновесия, и кривая настроения будет неуклонно опускаться вниз: то есть человеку уже не будет хорошо и плохо, ему будет плохо, а потом ещё хуже.

"Хорошего настроения уже не будет, кайфовать не получится. Все вызывающие зависимость вещества рано или поздно активируют эту область [в миндалевидном теле мозга], и она начинает работать избыточно даже много месяцев после прекращения употребления", — добавил Агинян.

По его словам, лучшим лекарством от постабстинентного синдрома является трезвость, так как новое употребление обнуляет прогресс и всё начинается заново.

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Авторы Наталья Афонина