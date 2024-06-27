Прыжок в бездну: Как соперники в Краснодаре делили жену, а всё закончилось трагедией в BMW В Сети до сих пор обсуждают трагедию в Краснодаре, где с высоты третьего этажа рухнул BMW. Все, кто находился в нём, — водитель, беременная женщина и ребёнок — погибли. Следователи считают, что это было умышленное убийство. Что же там произошло? 27 июня, 11:01 3135 3135 В Сети до сих пор обсуждают трагедию в Краснодаре, где с высоты третьего этажа рухнул BMW. Обложка © Telegram / SHOT

"Если бы сегодня был последний день в вашей жизни, что бы вы сделали сегодня?" — такой вопрос задала перед смертью своим подписчикам пассажирка BMW Екатерина Корнилова в своём телеграм-канале "Из кокона в бабочку". Женщина занималась тем, что учила других людей, как им жить, раскрывая потенциал по максимуму. Через минуту она дополнила запись голосовым сообщением, в котором объяснила, что речь идёт не о конце жизни, а о том, что свои дни надо наполнять удовольствиями. Последнее видео в "Телеграме" тоже сплошная мистика — ролик, в котором Екатерина Корнилова рассуждает о том, что каждый миг жизни неповторим, сопровождается звоном церковного колокола, который бьёт где-то совсем рядом. Но женщина, увлечённая съёмкой, не обращает на него внимания и продолжает рассуждать о том, как надо любить себя и быть благодарным самому себе за внимание.

25 июня в городе Краснодаре произошла трагедия — 37-летний Рафаэль Аракельян, предварительно разогнавшись, направил автомобиль марки BMW X6 в стену автостоянки. Фото © Telegram / SHOT

25 июня в городе Краснодаре произошла трагедия — 37-летний Рафаэль Аракельян, предварительно разогнавшись, направил автомобиль марки BMW X6 в стену автостоянки торгового центра "Галерея". Тяжёлая машина пробила бетон, рухнула с 10-метровой высоты на асфальт и упала на крышу. В этот момент в ней, кроме водителя, находилась специалист по личностному росту из Перми Екатерина Корнилова, которую называют любовницей Рафаэля, и её 10-летний сын Дмитрий. Несмотря на усилия врачей, все погибли. Позже стало известно, что Корнилова была ещё и беременна, то есть жертв трагедии на самом деле — четверо.

Случайность или убийство

27 июня, отсмотрев видео происшествия и оценив тот факт, что Аракельян даже не пытался затормозить перед ограждением, Следственное управление Следственного комитета города Краснодара открыло уголовное дело по статье 105 УК РФ, часть вторая, "Убийство двух и более лиц".

В Сети сразу же появились предположения, что Аракельян мог сорваться и его поступок — следствие влияния веществ, которые он мог принять. Фото © Telegram / SHOT

О Рафаэле Аракельяне известно, что мужчина был ранее наркозависимым. Несколько лет назад он сумел побороть наркоманию, сменил имя, стал заниматься бизнесом и открыл в Краснодаре центр лечения всевозможных зависимостей "Высота". Лечили от всего абсолютно — от наркотиков до игромании.

Ранее Аракельян был учредителем ООО "Арго" и индивидуальным предпринимателем — занимался ремонтом машин. Центр "Высота" имеет тот же ИНН, что и Аракельян. Ранее предпринимателя звали Роман Бутенко. Имя он поменял, но идентификационный номер остался тот же.

В Сети сразу же появились предположения, что Аракельян мог сорваться и его поступок — следствие влияния веществ, которые он мог принять. Однако близкие ему люди рассказывают, что в последнее время Роман-Рафаэль тщательно следил за своим здоровьем, играл в футбол, любил пинг-понг, всерьёз занимался бизнесом и всегда помогал друзьям. Свой новый автомобиль он купил всего месяц назад — видимо, дела шли хорошо.

Близкий друг Арам считает, что жизнь Рафаэля оборвала нелепая случайность: "Он любил жизнь больше всего на свете". Этот же человек рассказал журналистам, что Екатерина Корнилова была беременна якобы от Аракельяна и в этот день ушла от своего мужа, Алексея Корнилова.

Свидетели рассказывают разное. Одни говорят, что прямо перед тем, как направить машину в заграждение, Аракельян повздорил с Екатериной Корниловой на парковке. А значит, мужчина мог в порыве гнева направить автомобиль в стену. Другая свидетельница уверяет, что слышала визг тормозов. Значит, гибель влюблённых может быть роковой случайностью?

Екатерина Корнилова была ровесницей Аракельяна — ей тоже было 37 лет. Жила в Перми, страстно увлекалась йогой, медитацией и нумерологией. Фото © Telegram / SHOT

Известно, что муж Алексей долгое время и предположить не мог, что в упавшем BMW могут быть его родные. О произошедшем он узнал из новостей. И это лишь добавляет вопросов.

"Слова порождают реальность"

Екатерина Корнилова была ровесницей Аракельяна — ей тоже было 37 лет. Жила в Перми, страстно увлекалась йогой, медитацией и нумерологией. Вела на "Ютубе" канал "Биохакинг", где четыре года назад с точно таким же энтузиазмом рассказывала о себе как о сертифицированном нумерологе. Женщина демонстрировала фотографии счастливой семьи — с мужем Алексеем и сыном Димой и обещала помочь всем раскрыть свой потенциал, не бесплатно, разумеется.

Говорят, что перед смертью она много рассуждала про совпадение чисел и судеб и была без ума от новых отношений с Аракельяном: видимо, считала, что их свело само провидение. В "Телеграме" и на "Ютубе" подписчиков у неё было мало, главную аудиторию Екатерина нашла в запрещённой в России соцсети "Инстаграм": там у неё было больше 5 тысяч фолловеров. Теперь везде под её фотографиями появляются довольно едкие замечания пользователей Интернета. "Покаталась на BMW?" — спрашивает один, а другой отвечает: "Улётно".

Видео © Telegram / SHOT

Но на её каналах действительно не покидает ощущение, что человек ходил по краю, хотя и был "на позитиве": "Слова создают нашу реальность"; "Люди получают в жизни не то, чего хотят, а то, на чём концентрируют своё внимание"; "Что отдаю, то и получаю".

Будем надеяться, что следствие выяснит все подробности трагедии. Но очень жалко детей.

Авторы Майя Новик