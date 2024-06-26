"Что, если это ваш последний день": Пассажирка упавшего с парковки BMW перед смертью опубликовала пророческий пост

Женщина, погибшая вчера в Краснодаре при падении автомобиля с парковки, за несколько часов до трагедии выложила в своём телеграм-канале пророческий пост. Екатерина написала: "Что бы вы сделали, если бы это был ваш последний день?" и опубликовала голосовое сообщение с рассуждениями о том, что грустить бессмысленно, нужно проводить дни вместе с по-настоящему любимыми людьми.