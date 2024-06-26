"Что, если это ваш последний день": Пассажирка упавшего с парковки BMW перед смертью опубликовала пророческий пост
Раскрыто содержание последнего сообщения жертвы рухнувшего с парковки BMW
Погибшие в Краснодаре. Фото © SHOT
Женщина, погибшая вчера в Краснодаре при падении автомобиля с парковки, за несколько часов до трагедии выложила в своём телеграм-канале пророческий пост. Екатерина написала: "Что бы вы сделали, если бы это был ваш последний день?" и опубликовала голосовое сообщение с рассуждениями о том, что грустить бессмысленно, нужно проводить дни вместе с по-настоящему любимыми людьми.
По данным Mash, Екатерина и водитель BMW Рафаэль встречались. Однако официальный муж женщины узнал о её смерти из новостей, так как не знал, что его жена и сын были в этой машине.
Напомним, 25 июня с третьего этажа многоярусной парковки в торговом центре "Галерея" в Краснодаре вылетел автомобиль BMW. В салоне находились три человека: мужчина, женщина и 10-летний ребёнок. Все они погибли. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Позже выяснилось, что погибшая женщина была беременна, а мужчина-водитель оказался её возлюбленным, при этом у неё был и официальный супруг.