Сменил имя и лечился от наркомании: Life.ru узнал подробности о водителе рухнувшего BMW в Краснодаре

Водитель BMW, вылетевшего с третьего этажа парковки в ТЦ в Краснодаре, несколько лет назад сменил имя и страдал от наркозависимости. Как сообщает SHOT, сейчас проверяется версия, что мужчина мог сорваться и под веществами в порыве гнева намеренно въехать в стену.

По данным телеграм-канала, ещё четыре года назад Рафаэля Аракельяна звали Роман Бутенко. У него был небольшой бизнес по продаже красок и стёкол в специальных магазинах. Знакомые Рафаэля рассказали, что у него были проблемы с наркотиками. После того как он избавился от зависимости, Бутенко сменил имя с фамилией и открыл центр восстановления личности "Высота". В нём он с врачами помогал пациентам избавиться от наркомании, алкоголизма и зависимости от азартных игр.