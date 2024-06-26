Сменил имя и лечился от наркомании: Life.ru узнал подробности о водителе рухнувшего BMW в Краснодаре
SHOT: Водитель упавшего с парковки BMW ранее страдал от наркозависимости
Екатерина и Рафаэль, как выяснилось, не были супругами. Обложка © Telegram / SHOT
Водитель BMW, вылетевшего с третьего этажа парковки в ТЦ в Краснодаре, несколько лет назад сменил имя и страдал от наркозависимости. Как сообщает SHOT, сейчас проверяется версия, что мужчина мог сорваться и под веществами в порыве гнева намеренно въехать в стену.
По данным телеграм-канала, ещё четыре года назад Рафаэля Аракельяна звали Роман Бутенко. У него был небольшой бизнес по продаже красок и стёкол в специальных магазинах. Знакомые Рафаэля рассказали, что у него были проблемы с наркотиками. После того как он избавился от зависимости, Бутенко сменил имя с фамилией и открыл центр восстановления личности "Высота". В нём он с врачами помогал пациентам избавиться от наркомании, алкоголизма и зависимости от азартных игр.
Вместе с ним в BMW ехала его возлюбленная Екатерина. Как оказалось, она вела блог о здоровье и планировала открыть в Краснодаре центр коррекции здоровья. У женщины был ребёнок от официального мужа — 10-летний мальчик, который тоже находился в злополучной машине. Она была на четвёртом месяце беременности. От кого она ждала ребёнка, неясно. Также у женщины были различные проекты вместе с официальным супругом.
Напомним, 25 июня с третьего этажа многоярусной парковки в торговом центре "Галерея" в Краснодаре вылетел автомобиль BMW. В салоне находились три человека: мужчина, женщина и 10-летний ребёнок. Все они погибли. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.