Все пляжи южного Крыма открыли после проверки качества морской воды 27 июня, 09:35 Все пляжи Южного берега Крыма открыты после проверки безопасности воды. Обложка © Freepik

В Крыму местные власти объявили об открытии пляжей после проведения анализа морской воды, которая могла быть заражена из-за аварии в системе коллекторов в Ялте. Об этом рассказала в телеграм-канале глава администрации города Янина Павленко.

"Все пляжи Южного берега Крыма открыты, за маленьким исключением санатория "Ай-Петри" по иным причинам, ждём решения буквально с часу на час", — отметила она.

ЧП произошло ещё 23 июня, коммунальщики отключили водоснабжение в семи населённых пунктах, а также были закрыты сразу несколько пляжей на Южном побережье Крыма. Аварию в коллекторе устранили на следующий же день, но до сегодняшнего дня власти не открывали пляжи, дожидаясь результатов проб воды.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян сообщил, что стабильный поток туристов вернётся в Дагестан и Крым к середине июля. Из-за трагических событий в Севастополе, Махачкале и Дербенте купленные билеты вернули немногие граждане.

Авторы Татьяна Миссуми