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Все пляжи южного Крыма открыли после проверки качества морской воды

27 июня, 09:35
Все пляжи Южного берега Крыма открыты после проверки безопасности воды. Обложка © Freepik

Все пляжи Южного берега Крыма открыты после проверки безопасности воды. Обложка © Freepik

В Крыму местные власти объявили об открытии пляжей после проведения анализа морской воды, которая могла быть заражена из-за аварии в системе коллекторов в Ялте. Об этом рассказала в телеграм-канале глава администрации города Янина Павленко.

"Все пляжи Южного берега Крыма открыты, за маленьким исключением санатория "Ай-Петри" по иным причинам, ждём решения буквально с часу на час", — отметила она.

ЧП произошло ещё 23 июня, коммунальщики отключили водоснабжение в семи населённых пунктах, а также были закрыты сразу несколько пляжей на Южном побережье Крыма. Аварию в коллекторе устранили на следующий же день, но до сегодняшнего дня власти не открывали пляжи, дожидаясь результатов проб воды.

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Ранее вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян сообщил, что стабильный поток туристов вернётся в Дагестан и Крым к середине июля. Из-за трагических событий в Севастополе, Махачкале и Дербенте купленные билеты вернули немногие граждане.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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