Эксперт предсказал увеличение турпотока в Крым и Дагестан

Стабильный поток туристов вернётся в Дагестан и Крым через две-три недели. Из-за трагических событий в Севастополе, Махачкале и Дербенте купленные билеты вернули немногие граждане. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" заявил вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян.

"Прошло уже несколько дней, и мы видим, что турпоток не сократился. Мой прогноз: через две-три недели он превысит показатели, которые были до этих событий. Июль и август — два главных месяца как для Дагестана, так и для Крыма", — сказал он.