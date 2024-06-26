Эксперт предсказал увеличение турпотока в Крым и Дагестан
Замглавы АТА Мкртчян предрёк рост турпотока в Крым и Дагестан через 2–3 недели
Стабильный поток туристов вернётся в Дагестан и Крым через две-три недели. Из-за трагических событий в Севастополе, Махачкале и Дербенте купленные билеты вернули немногие граждане. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" заявил вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян.
"Прошло уже несколько дней, и мы видим, что турпоток не сократился. Мой прогноз: через две-три недели он превысит показатели, которые были до этих событий. Июль и август — два главных месяца как для Дагестана, так и для Крыма", — сказал он.
Напомним, что 23 июня ВСУ нанесли ракетный удар по пляжу в Севастополе. В результате атаки погибло четыре человека, в том числе два ребёнка, пострадало 153. Специальный борт МЧС доставил в московские клиники 22 пострадавших. В тот же день группа террористов в Дагестане атаковала церкви, синагогу и пост ДПС. В результате нападений погибли 16 сотрудников полиции и пятеро гражданских, в том числе священник. Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил погибших.
ТАСС / Сергей Петров / NEWS.ru