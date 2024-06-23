Атака ВСУ на Севастополь не повлияла на желание отдыхающих остаться в Крыму, заявили в АТОР

Туроператоры пока не получали сообщений от туристов с просьбами досрочно прекратить их отдых в Крыму из-за трагедии в Севастополе. Отмены туров на полуостров случаются лишь в единичном порядке, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"На данный момент зафиксированы единичные обращения с просьбами об отмене туров в Крым в связи с трагедией. Запросов на досрочное возвращение туристов из Крыма туроператоры – члены АТОР по состоянию на вечер 23 июня не получали", — сказано в тексте публикации.