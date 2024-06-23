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23 июня, 15:50

Атака ВСУ на Севастополь не повлияла на желание отдыхающих остаться в Крыму, заявили в АТОР

АТОР: Туроператорам не приходят просьбы о досрочном прекращении отдыха в Крыму

Туроператоры пока не получали сообщений от туристов с просьбами досрочно прекратить их отдых в Крыму из-за трагедии в Севастополе. Отмены туров на полуостров случаются лишь в единичном порядке, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"На данный момент зафиксированы единичные обращения с просьбами об отмене туров в Крым в связи с трагедией. Запросов на досрочное возвращение туристов из Крыма туроператоры – члены АТОР по состоянию на вечер 23 июня не получали", — сказано в тексте публикации.

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Напомним, что сегодня украинская армия провела ракетный удар по Севастополю. Обломки ракеты с кассетным боеприпасом упали на пляж, где в этот момент отдыхали люди. Жертвами атаки ВСУ стали пятеро мирных граждан, среди которых трое детей. Число пострадавших достигло 124. В МИД РФ заявили, что Москва не оставит без ответа варварский обстрел киевского режима.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Marco Rubino

Владимир Озеров
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