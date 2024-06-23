Захарова призвала ООН "разглядеть" убитых в Севастополе, а не сыпать общими фразами
Захарова заявила, что ООН призналась в ненужности после отписки по Севастополю
Пляж Севастополя. Обложка © ГУ МЧС России по городу Севастополю
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ООН фактически призналась в собственной ненужности, отреагировав отпиской на гибель людей в Севастополе от ракет ВСУ. Об этом дипломат написала в телеграм-канале.
"В Cекретариате ООН в связи с террористической атакой киевского режима против мирных жителей Севастополя заявили буквально следующее: "Как всегда, мы стремимся положить конец войне в соответствии с Уставом ООН и резолюциями Генеральной Ассамблеи", — говорится в тексте.
По её словам, это звучит примерно так же, как "мы за всё хорошее против всего плохого". Такую универсальную фразу легко подгонять под любую ситуацию, заметила Захарова. Она подчеркнула, что это и есть признание ООН в собственной ненужности.
"И ладно бы Секретариат ООН выполнял свои технические функции, не влезая в политику. Так ведь наоборот! Уже много лет идёт тотальная политизация всех заявлений и действий на украинском направлении в угоду Западу и исключительно в антироссийском ключе", — добавила дипломат.
В завершение она потребовала от ООН "разглядеть убитых киевским режимом из американского оружия людей на пляже", а также дать правовую и решительную оценку действиям ВСУ.
Напомним, сегодня ВСУ атаковали Севастополь пятью американскими ракетами ATACMS с кассетными боеголовками. Средства ПВО уничтожили четыре из них, боевая часть последней разорвалась над городом. Число пострадавших уже достигло 124 человек, среди них 27 несовершеннолетних. По последним данным, погибло пять человек, среди них трое детей, самому младшему — два года. Власти Севастополя объявили 24 июня днём траура.