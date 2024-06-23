Захарова призвала ООН "разглядеть" убитых в Севастополе, а не сыпать общими фразами Захарова заявила, что ООН призналась в ненужности после отписки по Севастополю 23 июня, 15:01 3700 3700 Пляж Севастополя. Обложка © ГУ МЧС России по городу Севастополю

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ООН фактически призналась в собственной ненужности, отреагировав отпиской на гибель людей в Севастополе от ракет ВСУ. Об этом дипломат написала в телеграм-канале.

"В Cекретариате ООН в связи с террористической атакой киевского режима против мирных жителей Севастополя заявили буквально следующее: "Как всегда, мы стремимся положить конец войне в соответствии с Уставом ООН и резолюциями Генеральной Ассамблеи", — говорится в тексте.

По её словам, это звучит примерно так же, как "мы за всё хорошее против всего плохого". Такую универсальную фразу легко подгонять под любую ситуацию, заметила Захарова. Она подчеркнула, что это и есть признание ООН в собственной ненужности.

"И ладно бы Секретариат ООН выполнял свои технические функции, не влезая в политику. Так ведь наоборот! Уже много лет идёт тотальная политизация всех заявлений и действий на украинском направлении в угоду Западу и исключительно в антироссийском ключе", — добавила дипломат.

В завершение она потребовала от ООН "разглядеть убитых киевским режимом из американского оружия людей на пляже", а также дать правовую и решительную оценку действиям ВСУ.

Авторы Татьяна Миссуми