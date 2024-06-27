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27 июня, 09:46

Число заключённых в российских колониях снизилось втрое с 2010 года

Число лиц, преступивших закон и оказавшихся в колониях на территории России, снизилось в три раза по сравнению с показателями 2010 года. Об этом на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) заявил заместитель министра юстиции РФ Вадим Фёдоров.

"В результате проводимой политики по гуманизации уголовных наказаний, расширению практики и назначения альтернативных мер лишения свободы численность осуждённых к лишению свободы последовательно снижается. За период с 2010 года по настоящий момент численность лиц, отбывающих наказание в исправительных колониях, снизилась более чем в три раза", — отметил он.

По словам замминистра юстиции, наполненность российских СИЗО при этом изменений не претерпела.

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Ранее Путин позволил заключённым в СИЗО проводить долгие свидания с родными. В высшей инстанции заметили, что оставленные либо переведённые в изоляторах из ИК для участия в судебном разбирательстве лица несправедливо лишаются права на длительные встречи с родственниками.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Fer Gregory

Владимир Озеров
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