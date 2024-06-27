11-летняя девочка родила от отчима с помощью его презерватива DW: В Германии 11-летняя девочка родила от отчима, украв его презерватив 27 июня, 10:08 Одиннадцатилетняя девочка родила от отчима в Германии. Обложка © freepik

В Германии одиннадцатилетняя девочка родила от отчима, однако он своей вины не признал и уверяет, что не имел отношений со школьницей. Историей поделилось издание Die Welt.

Первыми беременность несовершеннолетней заметили учителя, когда увидели её округлившийся живот. Педагоги тут же обратились в полицию. После рождения ребёнка немецкое Управление по делам молодёжи взяло под свою опеку молодую маму и её младенца, а также нашло им приёмную семью.

Отчим до сих пор не задержан, хотя правоохранители возбудили дело по факту случившегося. Как утверждается, у полиции нет веских доказательств виновности мужчины, так как сама школьница заявила на допросе, что просто украла использованный презерватив с биологической жидкостью отчима и использовала его. Свой поступок девочка объяснила чувствами к мужчине и желанием родить от него.

Ранее сообщалось, что в Тверской области 15-летняя ученица восьмого класса забеременела от 22-летнего возлюбленного. Теперь же будущему отцу ребёнка грозит до четырёх лет лишения свободы.

Авторы Татьяна Миссуми