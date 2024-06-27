Рябков предупредил западных политиков, что отсидеться в бункерах не удастся

Западным лидерам не удастся отсидеться в своих бункерах, если дойдёт до ядерного конфликта. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, подчеркнув, что Россия сделает всё для своей защиты.

По его словам, Москва всегда предупреждала, что, если дойдёт до применения ядерного оружия на поле боя, дальнейший путь эскалации проконтролировать будет очень сложно. Рябков добавил, что нужно сделать всё необходимое, чтобы не допустить ядерной войны, поскольку победу в ней никто одержать уже не сможет.

"Западные провокаторы и западные испытатели России на прочность, видимо, предполагают нечто другое для себя, но им не удастся отсидеться в своих даже бункерах, если дойдёт до действительно серьёзного столкновения", — подчеркнул дипломат в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".