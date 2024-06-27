Российские военные показали наш ответ украинской "Бабе-яге"
Бойцы ВС РФ создали аналог украинской "Бабы-яги", но с улучшенными функциями
Российские инженеры группировки войск "Восток" из Забайкалья придумали аналог украинского беспилотника "Баба-яга". Обложка © Telegram / Zvezdanews
Российские инженеры группировки войск "Восток" из Забайкалья придумали аналог украинского беспилотника "Баба-яга", но в лучшем исполнении и с модернизированной боевой системой. Об этом пишет телеканал "Звезда".
Российские инженеры группировки войск "Восток" из Забайкалья придумали аналог украинского беспилотника "Баба-яга". Видео © Telegram / Zvezdanews
"Может находиться в воздухе около получаса. Он несёт девять килограммов, то есть две мины. За полчаса он уходит на расстояние до 50 километров", — поделился оператор БПЛА с позывным Рысь.
За основу специалисты взяли промышленный квадрокоптер, на корпусе которого разместили два устройства для сброса мин калибра 82 миллиметра. Также дрон способен выполнять функции по доставке на передовую продуктов, медикаментов и боеприпасов. Помимо того, беспилотник практически неуязвим для систем радиоэлектронной борьбы ВСУ и выдерживает удары из антидроновых ружей.
Ранее Life.ru писал, что три американских танка Abrams, поставленных США Украине, были подбиты беспилотниками-самоделками, созданными на средства, собранные простыми россиянами, — дронами-камикадзе "Упырь".