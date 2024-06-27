Российские военные показали наш ответ украинской "Бабе-яге"

Российские инженеры группировки войск "Восток" из Забайкалья придумали аналог украинского беспилотника "Баба-яга", но в лучшем исполнении и с модернизированной боевой системой. Об этом пишет телеканал "Звезда".

За основу специалисты взяли промышленный квадрокоптер, на корпусе которого разместили два устройства для сброса мин калибра 82 миллиметра. Также дрон способен выполнять функции по доставке на передовую продуктов, медикаментов и боеприпасов. Помимо того, беспилотник практически неуязвим для систем радиоэлектронной борьбы ВСУ и выдерживает удары из антидроновых ружей.