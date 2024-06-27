Минюст предложил закрепить понятие "традиционные ценности" в толковом словаре

"Сейчас мы двигаемся в сторону закрепления их в нормативном словаре государственного языка в рамках толкового словаря. И мы работаем над проектом указа президента", — сказал он на сессии "Семья: сохранить, нельзя потерять" в рамках Петербургского международного юридического форума, а также добавил, что в работе задействованы и научные круги.