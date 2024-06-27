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27 июня, 11:22

Минюст предложил закрепить понятие "традиционные ценности" в толковом словаре

Заместитель министра юстиции Российской Федерации Всеволод Вуколов сообщил о планах властей закрепить в толковом словаре русского языка понятие "традиционные ценности".

"Сейчас мы двигаемся в сторону закрепления их в нормативном словаре государственного языка в рамках толкового словаря. И мы работаем над проектом указа президента", — сказал он на сессии "Семья: сохранить, нельзя потерять" в рамках Петербургского международного юридического форума, а также добавил, что в работе задействованы и научные круги.

Вместе с тем в нашей стране может появиться закон о запрете пропаганды чайлдфри. Как сообщил Вуколов на этом же мероприятии, на сегодняшний день таких идеологий "экстремистской направленности" достаточно много, а также добавил, что в РФ уже взялись за проработку законопроекта.

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Freepik / prostooleh

Николь Вербер
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