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Регион
27 июня, 12:12

"Остальных тревожить не будем": Кадыров иронично ответил Эстонии на слова об отправке солдат на Украину

Кадыров пошутил об отправке двух бойцов к эстонской армии на Украину

Рамзан Кадыров. Обложка © ТАСС / Бобылев Сергей

Рамзан Кадыров. Обложка © ТАСС / Бобылев Сергей

Глава Чечни Рамзан Кадыров с иронией ответил на слова посла Эстонии в Киеве Аннели Кольк о том, что Таллин планирует перебросить солдат на Украину. Политик в шуточном посте в телеграм-канале попросил командира спецназа "Ахмат" генерал-майора Апти Алаудинову отправить в зону СВО двух раненых бойцов ВС РФ, потому что в "страшной эстонской армии" нет ничего, что могло напугать российские войска.

"Ничего более им не выдавать, оружие пусть добывают трофейное, так как мы знаем, что в этой страшной эстонской армии есть целая пара резиновых лодок и шесть автоматов. Остальных бойцов российской армии тревожить не будем", — написал Кадыров.

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Однако, как сообщал Life.ru, Эстония хочет поразить Россию не только живой силой. Вместе с Польшей, Литвой и Латвией страна собирается оградить страны Европейского союза от Москвы и Минска, построив вдоль границы линию обороны стоимостью €2,5 миллиарда. По мнению западных властей, это должно помочь защитить союз от военных угроз и "других вредных действий" со стороны Москвы.

Александра Мышляева
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