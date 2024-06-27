"Остальных тревожить не будем": Кадыров иронично ответил Эстонии на слова об отправке солдат на Украину
Кадыров пошутил об отправке двух бойцов к эстонской армии на Украину
Рамзан Кадыров. Обложка © ТАСС / Бобылев Сергей
Глава Чечни Рамзан Кадыров с иронией ответил на слова посла Эстонии в Киеве Аннели Кольк о том, что Таллин планирует перебросить солдат на Украину. Политик в шуточном посте в телеграм-канале попросил командира спецназа "Ахмат" генерал-майора Апти Алаудинову отправить в зону СВО двух раненых бойцов ВС РФ, потому что в "страшной эстонской армии" нет ничего, что могло напугать российские войска.
"Ничего более им не выдавать, оружие пусть добывают трофейное, так как мы знаем, что в этой страшной эстонской армии есть целая пара резиновых лодок и шесть автоматов. Остальных бойцов российской армии тревожить не будем", — написал Кадыров.
Однако, как сообщал Life.ru, Эстония хочет поразить Россию не только живой силой. Вместе с Польшей, Литвой и Латвией страна собирается оградить страны Европейского союза от Москвы и Минска, построив вдоль границы линию обороны стоимостью €2,5 миллиарда. По мнению западных властей, это должно помочь защитить союз от военных угроз и "других вредных действий" со стороны Москвы.