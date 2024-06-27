"Остальных тревожить не будем": Кадыров иронично ответил Эстонии на слова об отправке солдат на Украину

Глава Чечни Рамзан Кадыров с иронией ответил на слова посла Эстонии в Киеве Аннели Кольк о том, что Таллин планирует перебросить солдат на Украину. Политик в шуточном посте в телеграм-канале попросил командира спецназа "Ахмат" генерал-майора Апти Алаудинову отправить в зону СВО двух раненых бойцов ВС РФ, потому что в "страшной эстонской армии" нет ничего, что могло напугать российские войска.

"Ничего более им не выдавать, оружие пусть добывают трофейное, так как мы знаем, что в этой страшной эстонской армии есть целая пара резиновых лодок и шесть автоматов. Остальных бойцов российской армии тревожить не будем", — написал Кадыров.