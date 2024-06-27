Участники СВО из Запорожья и Херсонщины получат статус ветеранов 27 июня, 12:07 Участники СВО из Запорожья и Херсонщины получат статус ветеранов. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские власти намерены наделить статусом ветеранов боевых действий участников спецоперации из Запорожской и Херсонской областей. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

"Правительством принято решение о предоставлении статуса ветерана боевых действий гражданам, которые обеспечивали выполнение задач специальной военной операции в этих двух российских субъектах Федерации", — подчеркнул он.

Мишустин напомнил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о необходимости уравнять в правах всех, кто защищает Россию, поэтому кабмин уделяет этому вопросу большое внимание. Премьер-министр добавил, что в зоне спецоперации свою работу выполняют не только солдаты и добровольцы, но и просто граждане, числящиеся персоналом ВС РФ, среди них врачи, журналисты и другие.

Ранее сообщалось, что правительство упростило порядок присвоения статуса ветерана боевых действий, убрав из списка требование о предъявлении контракта. Сейчас будет достаточно документов, подтверждающих ранения, травмы или контузии, а также официальных бумаг о награждении государственной или ведомственной наградой. Новый порядок касается и бойцов СВО, которые утратили контракты из-за боевых действий или не смогли их правильно оформить.

Авторы Татьяна Миссуми