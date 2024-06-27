Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новым послом в России бывшего министра промышленности республики Александра Рогожника. Занимавший до этого должность Дмитрий Крутой стал главой администрации белорусского лидера.

Также Лукашенко назначил новым министром иностранных дел Максима Рыженкова, прежде занимавшего пост первого заместителя главы Администрации Президента. Его предшественник Сергей Алейник стал членом Совета Республики. Но и это не всё — глава республики назначил новых министров сельского хозяйства и продовольствия и промышленности: это Анатолий Линевич (первый зампредседателя Витебского облисполкома) и Александр Ефимов (был замминистра).

Лукашенко сменил посла в России и трёх министров. Видео © Телеграм / Пул Первого

"Рогожник предупреждён об активности на российском пространстве. Потому что главная характеристика, которой я обладаю, нынешнего посла — Дмитрия Крутого — он себе покоя не даёт, мечется по всей России как трудоголик. И второе — своим подчинённым — тоже им неспокойно: если вовремя не выполнил то или иное обязательство, тогда работай и в субботу, и в воскресенье", — объяснил Лукашенко перестановки.