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27 июня, 13:02

Times: Экс-депутаты собираются представить НАТО план террора против России

Сбежавшие из России политики готовят террористический план против Родины: как узнала газета Times, речь идёт о таких преступлениях, как убийства представителей власти и попытки силовой дестабилизации ситуации в стране. Издание утверждает, что бывшие депутаты готовятся представить свой план на саммите НАТО, который пройдёт с 9 по 11 июля в Вашингтоне.

"Бывшие российские депутаты призвали НАТО поддержать кампанию убийств", — говорится в публикации.

По данным Times, план предусматривает призывы к Западу ввести больше санкций против России, поддержать действия по дестабилизации обстановки, поставить больше оружия Украине. Его обсуждают "более 60 политиков в изгнании", в числе которых Илья Пономарёв*. Газета утверждает, что инициаторы плана связаны с запрещёнными в России террористическими организациями.

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Напомним, что бывшего депутата Госдумы Илью Пономарёва* ФСБ обвинила в госизмене за действия, направленные против Российской Федерации. Среди них — призывы к терроризму и участие в террористической организации.

* Включён в реестр иностранных агентов, а также в перечень организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

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Коллаж © Life.ru, Фото © Shutterstock / FOTODOM / railway fx, PRESSLAB

Александра Вишнякова
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