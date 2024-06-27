Сбежавшие из России политики готовят террористический план против Родины: как узнала газета Times, речь идёт о таких преступлениях, как убийства представителей власти и попытки силовой дестабилизации ситуации в стране. Издание утверждает, что бывшие депутаты готовятся представить свой план на саммите НАТО, который пройдёт с 9 по 11 июля в Вашингтоне.

"Бывшие российские депутаты призвали НАТО поддержать кампанию убийств", — говорится в публикации.

По данным Times, план предусматривает призывы к Западу ввести больше санкций против России, поддержать действия по дестабилизации обстановки, поставить больше оружия Украине. Его обсуждают "более 60 политиков в изгнании", в числе которых Илья Пономарёв*. Газета утверждает, что инициаторы плана связаны с запрещёнными в России террористическими организациями.

Напомним, что бывшего депутата Госдумы Илью Пономарёва* ФСБ обвинила в госизмене за действия, направленные против Российской Федерации. Среди них — призывы к терроризму и участие в террористической организации.