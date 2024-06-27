Times: Экс-депутаты собираются представить НАТО план террора против России
Сбежавшие из России политики готовят террористический план против Родины: как узнала газета Times, речь идёт о таких преступлениях, как убийства представителей власти и попытки силовой дестабилизации ситуации в стране. Издание утверждает, что бывшие депутаты готовятся представить свой план на саммите НАТО, который пройдёт с 9 по 11 июля в Вашингтоне.
"Бывшие российские депутаты призвали НАТО поддержать кампанию убийств", — говорится в публикации.
По данным Times, план предусматривает призывы к Западу ввести больше санкций против России, поддержать действия по дестабилизации обстановки, поставить больше оружия Украине. Его обсуждают "более 60 политиков в изгнании", в числе которых Илья Пономарёв*. Газета утверждает, что инициаторы плана связаны с запрещёнными в России террористическими организациями.
Напомним, что бывшего депутата Госдумы Илью Пономарёва* ФСБ обвинила в госизмене за действия, направленные против Российской Федерации. Среди них — призывы к терроризму и участие в террористической организации.
* Включён в реестр иностранных агентов, а также в перечень организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
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