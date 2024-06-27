Выбежал из кустов со спущенными трусами: Стали известны ужасающие подробности изнасилования девочки в Прикамье

Обвиняемый по делу об изнасиловании трёхлетней девочки в деревне Елохи под Верещагином в Прикамье был её соседом. Об этом стало известно 59.ru. Как отметили в издании, пострадавшую малышку и ещё семь детей воспитывают мать и её сожитель.

Всё случилось вечером 16 июня. По словам тёти девочки, малышка гуляла с другими детьми на площадке. Было не очень поздно, и мама периодически выходила проконтролировать её. В этот же момент у них дома был сосед Владислав, которого позже выгнали, потому что тот напился и начал пугать детей. Тогда уже было 10–11 часов вечера. После того как буйный гость покинул дом, мать вышла проверить дочь на площадке, но её там уже не было.

Малышку нашли уже глубокой ночью. Без белья, вся в крови, она лежала без сознания в кустах неподалёку от сельского магазина. Девочку в критическом состоянии повезли в Пермь. По словам тёти, все сразу поняли, что случилось. Она отметила, что после изнасилования ребёнка пытались убить — рядом были открытые колодцы, в которые, по предположению, он мог бы сбросить труп.

"Его спугнули. Там шла женщина, она глухая, но она, видимо, когда поднималась, его спугнула. Она видела, как он выбегал из кустов со спущенными шортами и трусами, но не придала значения. Вдруг он пьяный пошёл в туалет", — рассказала она.

Под подозрение сразу попал Владислав, его задержали. По словам родственницы пострадавшей, у обвиняемого нашли улики. Свою вину он сначала не признал, на следственном эксперименте даже не вышел из машины, однако потом сознался в содеянном. По версии следствия, насильник увёл девочку, предложив ей посмотреть борщевик, который растёт вблизи леса.

Как рассказали местные, раньше Владислав работал на пилораме, у него есть годовалый ребёнок, однако малыша забрала бывшая. Мужчина пьёт и, по версии соседей, употребляет наркотики, однако мать подсудимого это отрицает.

У пострадавшей от рук педофила девочки были диагностированы серьёзные травмы внутренних органов, её вводили в искусственную кому из-за судорог. Она находится в пермской больнице, её состояние стабилизировали, малышка старается сама есть и дышать. Близкие надеются, что на этой или следующей неделе её переведут в хирургию.