В ВСУ надумали призвать три категории студентов с 1 июля СМИ: На Украине хотят мобилизовать заочников и тех, кто получает второе высшее 27 июня, 13:39 На Украине хотят мобилизовать заочников. Обложка © freepik

На Украине власти собираются подвести под мобилизацию некоторых студентов, нововведение может вступить в силу с 1 июля. Об этом пишет украинский новостной портал "Цензор" со ссылкой на обновлённый закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

"Это студенты, обучающиеся заочно; те, кто получает второе и третье высшее образование (бакалавриат, магистратура); те, кто получает любое образование по уровню ниже уже имеющегося (например, имеет высшее образование, а получает профильное среднее)", — говорится в тексте.

Там отмечается, что мобилизации не будут подлежать студенты вузов и училищ, обучающиеся на очном отделении. Также в армию не призовут педагогов институтов, если у них преподавание является основным местом работы. Свой статус и бронь от мобилизации студенты должны будут подтвердить документально.

Ранее сообщалось, что на Украине проведут промежуточные экзамены в вузах, чтобы выявить студентов и аспирантов, поступивших на обучение, чтобы избежать мобилизации.

Авторы Татьяна Миссуми