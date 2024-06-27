Кабмин выделит 24,5 млрд фонду "Круг добра" на лечение детей с редкими болезнями

Список препаратов для лечения детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями расширяется. В связи с этим Правительство РФ направит фонду "Круг добра", осуществляющему закупку таких лекарств, 24,5 миллиарда рублей, чтобы работа организации шла бесперебойно. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время совещания с кабмином.

Он напомнил, что государственный фонд "Круг добра" предоставил дорогостоящие препараты для почти 2,5 тысячи детей в 2023 году. Ещё для примерно 300 маленьких пациентов были приобретены медицинские изделия и технические средства реабилитации.

"Перечень препаратов, которые закупаются через государственный фонд "Круг добра", последовательно расширяется. Для помощи его подопечным используются новые сложные уникальные методики. Всё это требует, конечно же, дополнительных ресурсов, дополнительных средств. Для бесперебойной работы фонда в текущем году мы направим свыше 24,5 миллиарда рублей. Федеральное финансирование позволит предоставить лечение большему числу детей с редкими и тяжёлыми диагнозами", — заявил глава кабмина.