В СК объяснили, что Бастрыкин словами о "госдуре" не хотел оскорбить депутатов

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин фразой о "государственной дуре" не хотел оскорбить депутатов, а лишь стремился привлечь внимание парламента к необходимости изменений в сфере миграции. Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Александр Иванович Бастрыкин ни в коем случае не хотел оскорблять народных избранников, Для этого председатель Следственного комитета России процитировал один из многочисленных комментариев в социальных сетях", — отметила она.

Также Петренко выразила недоумение, что в Сети и СМИ обсуждается только одна эта фраза, вместо этого, по её мнению, стоило обратить внимание на проблему миграции, её контроль, регулирование, необходимость изменения законодательства.