В СК объяснили, что Бастрыкин словами о "госдуре" не хотел оскорбить депутатов
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Обложка © Telegram / Следком
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин фразой о "государственной дуре" не хотел оскорбить депутатов, а лишь стремился привлечь внимание парламента к необходимости изменений в сфере миграции. Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Александр Иванович Бастрыкин ни в коем случае не хотел оскорблять народных избранников, Для этого председатель Следственного комитета России процитировал один из многочисленных комментариев в социальных сетях", — отметила она.
Также Петренко выразила недоумение, что в Сети и СМИ обсуждается только одна эта фраза, вместо этого, по её мнению, стоило обратить внимание на проблему миграции, её контроль, регулирование, необходимость изменения законодательства.
Напомним, ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин назвал Госдуму "государственной дурой" из-за промедления с совершенствованием миграционного законодательства. Он вспомнил призыв Генпрокуратуры "больше заботиться о мигрантах" и потребовал у депутатов нижней палаты быть заинтересованными в принятии проектов, соответствующих "напряжённости ситуации". У многих народных избранников такая ремарка вызвала недовольство.