SpaceX создаст аппарат для спуска МКС на Землю
NASA выделит $843 млн на аппарат, который обеспечит МКС безопасный сход с орбиты
МКС. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dima Zel
Власти Штатов готовы предоставить компании SpaceX $843 миллиона на разработку прибора, который обеспечит аккуратный сход с орбиты Международной космической станции (МКС) после того, как закончится срок её эксплуатации. Об этом сказано в заявлении Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), опубликованном 26 июня.
В документе отмечено, что необходимо уже сейчас начинать готовиться к "безопасному и ответственному контролируемому сходу" МКС с орбиты на Землю, когда срок её эксплуатации подойдёт к концу в 2030 году. Корпорация SpaceX займётся разработкой и постройкой аппарата, который выполнит такую задачу без риска для населённых районов.
В общей сложности такая космическая операция обойдётся правительству США в $843 миллиона без учёта стоимости услуг по доставке соответствующего оборудования в космос, которые будут оплачены позднее. SpaceX возьмёт на себя лишь разработку необходимого аппарата, а далее он перейдёт во владение NASA, которое будет проводить саму операцию. Предполагается, что прототип устройства будет уничтожен в космосе, когда его миссия будет успешно выполнена.
Международной космической станции уже четверть века, первый её модуль — "Заря" — отправился на орбиту в 1998 году. По словам космонавта Михаила Корниенко, она сооружена по принципу конструктора, где каждую устаревшую деталь можно заменить на новую, что позволит МКС работать бесконечно долго при должном уходе. Корниенко утверждает, что решение завершить её программу в большей мере носит чисто политический характер.