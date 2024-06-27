SpaceX создаст аппарат для спуска МКС на Землю

Власти Штатов готовы предоставить компании SpaceX $843 миллиона на разработку прибора, который обеспечит аккуратный сход с орбиты Международной космической станции (МКС) после того, как закончится срок её эксплуатации. Об этом сказано в заявлении Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), опубликованном 26 июня.

В документе отмечено, что необходимо уже сейчас начинать готовиться к "безопасному и ответственному контролируемому сходу" МКС с орбиты на Землю, когда срок её эксплуатации подойдёт к концу в 2030 году. Корпорация SpaceX займётся разработкой и постройкой аппарата, который выполнит такую задачу без риска для населённых районов.

В общей сложности такая космическая операция обойдётся правительству США в $843 миллиона без учёта стоимости услуг по доставке соответствующего оборудования в космос, которые будут оплачены позднее. SpaceX возьмёт на себя лишь разработку необходимого аппарата, а далее он перейдёт во владение NASA, которое будет проводить саму операцию. Предполагается, что прототип устройства будет уничтожен в космосе, когда его миссия будет успешно выполнена.