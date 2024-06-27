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27 июня, 15:36

Эрдоган: Инициативы по решению украинского вопроса без России неэффективны

Турция считает, что инициативы по урегулированию украинского вопроса без участия России не принесут результатов. Об этом заявил лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом в Анкаре.

Глава страны указал на необходимость как можно скорее прекратить разрушения на Украине и достичь справедливого для двух государств окончательного решения. Это, по его словам, возможно только путём дипломатии.

"Мы продолжаем высказывать наши предложения сторонам на этот счёт. И мы по-прежнему придерживаемся мнения, что инициативы, исключающие Россию, не дадут желаемых результатов", — заявил Эрдоган.

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Ранее Life.ru рассказывал, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встречался с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Во время переговоров глава государства подчеркнул, что Москва благодарна Анкаре за настрой на скорейшее мирное урегулирование вооружённого конфликта на Украине.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / miron82

Александра Мышляева
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