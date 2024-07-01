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Регион
1 июля, 05:05

Крупный российский сервис доставки проводит ребрендинг

Популярный российский сервис доставки еды проводит ребрендинг. Обложка © Freepik

Популярный российский сервис доставки еды проводит ребрендинг. Обложка © Freepik

Крупный сервис доставки из магазинов и ресторанов проводит ребрендинг. "Сбермаркет" становится "Купером" — от слова "купить".

"За последние полгода мы трансформировались в районный сервис, который быстро придёт на выручку. Мы продолжаем расширять ассортимент и становимся ещё универсальнее, ускоряем доставку, усиливаем позиции в регионах и поддерживаем высокий уровень качества сервиса для клиентов. Ребрендинг — логичное следствие всех изменений", — отметила CEO компании Анастасия Кудрявцева.

В компании отмечают, что близость к клиенту отражают название и обновленный фирменный стиль. "Купер" – от слова "купить". Главный герой сервиса доставки – курьер-купер, "свой парень", добрый сосед, который постоянно мелькает тут и там и которого знают все. Он всегда придёт на помощь и быстро привезет всё, что нужно.

Ребрендинг пройдёт в несколько этапов в течение полугода. Компания уже обновила рекламные носители и материалы клиентских коммуникаций. Вскоре более чем 64 000 курьеров и сборщиков получат новую форму, а более чем 1000 автомобилей и 1100 зон в гипермаркетах будут украшены новыми логотипами.

Российский производитель Zewa, Libresse и Libero сменит название компании
Российский производитель Zewa, Libresse и Libero сменит название компании

Напомним, подобный ребрендинг в начале июня провёл "Тинькофф" — его переименовали в Т-Банк. В компании это решение объяснили необходимостью упрощения и объединения всех продуктов. Затем о ребрендинге заявили в "Леруа Мерлен". Сеть строительных магазинов вскоре сменит название на "Лемана про". Ожидается, что первые магазины под новой вывеской откроются до конца этого года, полностью ребрендинг будет завершён в 2025-м.

Никита Осипов
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