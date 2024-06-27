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Регион
27 июня, 16:23

Захлопнут окно в Европу: В Совбезе раскрыли тёмные планы Финляндии по уничтожению славян

Нургалиев: Финляндия хочет взять реванш у России за разгром в 1944 году

Финляндия выступает в поддержку Киева, потому что рассчитывает взять реванш за разгром в 1944 году своих войск, которые воевали на стороне фашистов. Об этом заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев.

"Почти восемь десятилетий мы писали новую летопись советско-финских отношений, основанных на взаимопонимании и обоюдовыгодном сотрудничестве. Верили в восстановление нерушимого мира и дружбы между нашими странами", — отметил Нургалиев.

По его словам, сегодня благодаря подачкам западных стран Финляндия хочет "захлопнуть прорубленное Петром окно в Европу". Он отметил, что скандинавская страна входит в альянсы только в расчёте на реванш. Нургалиев подчеркнул, что по этой же причине финны поддерживают киевский режим и позволяют себе жестокие высказывания в отношении российских граждан.

Президент Финляндии Стубб призвал КНР повлиять на Путина ради мира на Украине
Президент Финляндии Стубб призвал КНР повлиять на Путина ради мира на Украине

Ранее во время "саммита мира" в Швейцарии президент Финляндии Александр Стубб продемонстрировал свои познания в истории и обвинил Россию во вторжении на территорию страны во время Второй мировой войны, из-за которого его страна лишилась десятой части территории. Особенно его расстраивает то, что именно на этих землях родились его бабушка, дед и отец.

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Shutterstock / FOTODOM / Jukka Salo

Александра Мышляева
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