Финляндия выступает в поддержку Киева, потому что рассчитывает взять реванш за разгром в 1944 году своих войск, которые воевали на стороне фашистов. Об этом заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев.

"Почти восемь десятилетий мы писали новую летопись советско-финских отношений, основанных на взаимопонимании и обоюдовыгодном сотрудничестве. Верили в восстановление нерушимого мира и дружбы между нашими странами", — отметил Нургалиев.

По его словам, сегодня благодаря подачкам западных стран Финляндия хочет "захлопнуть прорубленное Петром окно в Европу". Он отметил, что скандинавская страна входит в альянсы только в расчёте на реванш. Нургалиев подчеркнул, что по этой же причине финны поддерживают киевский режим и позволяют себе жестокие высказывания в отношении российских граждан.