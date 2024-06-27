Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрыве на энергообъекте

В Киеве на энергообъекте произошёл взрыв, в результате которого загорелось здание. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

"На энергообъекте в Шевченковском районе столицы произошёл взрыв и пожар. Все службы направляются на место", — говорится в сообщении, опубликованном в его телеграм-канале.