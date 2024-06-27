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27 июня, 16:06

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрыве на энергообъекте

В Киеве на энергообъекте произошёл взрыв, в результате которого загорелось здание. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

"На энергообъекте в Шевченковском районе столицы произошёл взрыв и пожар. Все службы направляются на место", — говорится в сообщении, опубликованном в его телеграм-канале.

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Ранее Life.ru сообщал, что серия взрывов произошла в Полтавской области. Что послужило их причиной, неизвестно, официальных комментариев власти не давали. Кроме того, минувшей ночью хлопки также были слышны в Киеве.

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Shutterstock / FOTODOM / Everyonephoto Studio

Александра Мышляева
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