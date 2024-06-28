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28 июня, 04:58

Эндокринолог объяснила, почему девочки чаще мальчиков подвержены диабету

Диетолог Тараско: У девочек диабет 2-го типа развивается чаще, чем у мальчиков

Пол человека является одним из факторов развития сахарного диабета. Диетолог и эндокринолог Анастасия Тараско объяснила РИА "ФедералПресс", что заболевание развивается у девочек чаще, чем у мальчиков, в соотношении три к двум — то есть примерно на 30% чаще.

Диабет 2-го типа часто является осложнением, которое может быть вызвано ожирением в подростковом и взрослом возрасте, объяснила специалист.

"Можно сказать, что в детской популяции это связано с генетической предрасположенностью женщин к более быстрому накоплению жира", — отметила Тараско, добавив, что именно этот избыток жировой ткани и влияет на метаболизм, способствуя развитию диабета.
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Страдающим от данного заболевания людям часто прописывают определённые режимы питания. Ранее Life.ru назвал две диеты, которые могут защитить от диабета и рака.

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Freepik / jcomp

Наталья Афонина
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