Эндокринолог объяснила, почему девочки чаще мальчиков подвержены диабету

Пол человека является одним из факторов развития сахарного диабета. Диетолог и эндокринолог Анастасия Тараско объяснила РИА "ФедералПресс", что заболевание развивается у девочек чаще, чем у мальчиков, в соотношении три к двум — то есть примерно на 30% чаще.