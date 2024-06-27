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27 июня, 16:56

Дмитрий Гудков* оштрафован на 10 тысяч за участие в нежелательной организации

Политика Дмитрия Гудкова* оштрафовали на 10 тысяч рублей за участие в нежелательной организации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы судов Москвы.

"Постановлением Савёловского районного суда города Москвы Гудков Дмитрий Геннадьевич* признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ её деятельности)", — говорится в сообщении.

Минюст России включил три иностранные НПО в реестр нежелательных
Минюст России включил три иностранные НПО в реестр нежелательных

Ранее Life.ru сообщал, что в Госдуме в первом чтении приняли проект поправок к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), согласно которому вводится ответственность за участие в деятельности любых иностранных организаций, признанных в РФ нежелательными. В особенности речь идёт о тех, чьими учредителями выступают зарубежные государственные органы.

* Включён Министерством юстиции в реестр иностранных агентов

Обложка ©

ТАСС / EPA / Olivier Hoslet

Александра Мышляева
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