Дмитрий Гудков* оштрафован на 10 тысяч за участие в нежелательной организации

Политика Дмитрия Гудкова* оштрафовали на 10 тысяч рублей за участие в нежелательной организации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы судов Москвы.

"Постановлением Савёловского районного суда города Москвы Гудков Дмитрий Геннадьевич* признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ её деятельности)", — говорится в сообщении.

Ранее Life.ru сообщал, что в Госдуме в первом чтении приняли проект поправок к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), согласно которому вводится ответственность за участие в деятельности любых иностранных организаций, признанных в РФ нежелательными. В особенности речь идёт о тех, чьими учредителями выступают зарубежные государственные органы.