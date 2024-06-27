"Эгоистическая и разрушительная": В Госдуме высказались об идеологии чайлдфри

Идеология чайлдфри — эгоистическая и разрушительная, крепкая семья должна быть основой крепкой страны, заявила депутат Госдумы Яна Лантратова. Она рассказала, что впервые с этим движением столкнулась, когда работала в Совете по правам человека. По её мнению, мода пришла из Европы и США.

"Выступали за то, что нужно жить для себя, а дети — это обременение, они приносят только проблемы в жизни. Эгоистическая и разрушительная идеология. Представители движения чайлдфри отрицают все традиционные для нашего общества ценности, ведут антигосударственную политику", — цитирует Лантратову 360.ru.

Ситуацию с распространением идеологии прокомментировала и основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Общественница отметила, что в социальных сетях создаются группы и чаты с участниками движения.

"Конечно, открытой рекламы нет. При этом достаточно активно эта идеология насаждается в социальных сетях: создаются группы, их очень много, куда вступает большое количество детей и молодёжи. Там им предоставляется информация о том, что семья и дети — это плохо, отсутствие свободы и т.д.", — цитирует слова Волынец радио "Комсомольская правда".

Она подчеркнула, что никто не будет преследовать людей, которые не хотят заводить детей. Речь идёт только о запрете пропаганды ценностей.