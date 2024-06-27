В США заявили о распаде на околоземной орбите российского спутника "Ресурс-П"

Командование космических войск США сообщило, что российский спутник "Ресурс-П", вероятно, разрушился на орбите Земли, но никакой непосредственной угрозы для Международной космической станции обнаружено не было.

"Космическое командование ВС США подтверждает распад выведенного из эксплуатации российского спутника "Ресурс-П", который произошёл на околоземной орбите 26 июня 2024 года, что привело к появлению свыше 100 отслеживаемых обломков", — говорится в сообщении американских военных, которое передаёт РИА "Новости".

Как отметили в пресс-службе "Роскосмоса", этот спутник вывели из эксплуатации ещё два года назад.