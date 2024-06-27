Экс-баскетболист "Автодора" и УНИКСа Николай Хряпа умер в возрасте 45 лет

Николай Хряпа, брат чемпиона Европы 2007 года Виктора Хряпы умер в возрасте 45 лет. Об этом сообщает пресс-служба саратовского баскетбольного клуба "Автодор", за который спортсмен выступал с 1998 по 2001 год.

"Баскетбольный клуб "Автодор" выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Николая. Вечная и светлая память", — говорится в сообщении.

В сезоне 1998/99 года Николай Хряпа был признан лучшим молодым игроком Евролиги. За время спортивной карьеры он играл за российские клубы "Урал-Грейт" и казанский УНИКС, где стал обладателем Кубка чемпионов ФИБА в 2004 году. Кроме того, он выступал за украинские команды "Одесса", "Киев" и "Будивельник", а также за национальную сборную Украины. Спортсмен является старшим братом Виктора Хряпы, который стал чемпионом Европы в 2007 году и бронзовым призёром Олимпийских игр 2012 года в составе сборной России.