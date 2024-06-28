Графолог объяснила, как по почерку определить характер человека

При оценивании почерка одни и те же признаки порой говорят о совершенно противоположных вещах, рассказала "Тульской службе новостей" графолог Светлана Глумова. По её словам, важно отслеживать повторяющиеся действия.

"Одни и те же признаки в разных почерках могут говорить о совершенно непохожих вещах, иногда даже противоположных. Специалист смотрит конкретный почерк, совокупность признаков, и только в этом случае будет конкретика, а не абстрактность. А по одному или двум проявлениям анализ не проводится", — пояснила Глумова.

В качестве примера она привела склонность водить по одной линии в спонтанном тексте или что-то обводить. Это может говорить о тревоге или напряжённости, которые человек через эти действия пытается сбросить. Однако же в случае написания конспектов этот же жест может говорить о попытке организовать информационный материал, выделив основные мысли.

А вот сдержанность и размашистость почерка могут говорить о том, как человек ведёт себя в жизни. В первом случае человек, скорее всего, скован и не сильно проявляет эмоции. Размашистость же почерка может быть разной. Если она лёгкая и вариативная, речь идёт о спонтанном в поведении и эмоциях человеке, указала специалист.