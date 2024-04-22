Злость от боли: Методист дала лайфхаки по обращению с токсичным учителем Методист Ефименко: Токсичный учитель ставит двойки за почерк, а не за знания 22 апреля, 07:00 Токсичный учитель ставит двойки за почерк, а не за знания. Обложка © Freepik.com / stockking

И хотя сейчас называть "токсичным" принято всё что угодно, всё же бывают по-настоящему токсичные учителя. Это педагоги, от общения с которыми дети получают стресс, негативные эмоции и упадок мотивации. Токсичные преподаватели отличаются деструктивным подходом: проще говоря, детей не любят и стремятся им показать, что эта нелюбовь оправдана. Методист и психотерапевт Софья Ефименко в беседе с Life.ru назвала признаки такого учителя и дала советы, как с ним общаться.

Признаки, которые отличают токсичного учителя

Имеет негативные установки о детях: все они ленивые или глупые.

Оскорбляет детей и придумывает им прозвища.

Необоснованно критикует за цвет волос или манеру поведения.

Постоянно жалуется: детям — на других учителей, учителям — на детей.

Ставит плохие оценки за поведение или почерк, а не за знания.

Находится в нестабильном эмоциональном состоянии и срывается на детей.

Как ребёнку вести себя с токсичным учителем

Мягко отстаивать границы через "я-сообщения". Фразы вроде "Мне обидно, когда вы называете меня глупым, ведь я нуждаюсь в вашей поддержке, если чего-то не понимаю" помогут успокоить преподавателя и не звучат враждебно. Софья Ефименко Методист онлайн-школы Skysmart и практикующий психотерапевт

Также можно обратиться за помощью к родителям или поговорить с завучем или директором. Главное — не устраивать травлю педагога в соцсетях и не оскорблять его в ответ. Верим, что это трудно, но придётся познать дзен и вести себя мудрее, чем преподаватель! Здесь поможет философское отношение к такому человеку как ко временному попутчику в жизни, говорит Ефименко.

Как могут помочь родители

Самое важное в этой ситуации — объяснить ребёнку, что злость появляется от боли. Преподаватель чем-то уязвлён или травмирован и потому отыгрывается на детях. Это ни в коем случае не оправдывает его поведение, но помогает отнестись к педагогу с большей человечностью и не проявлять агрессию в ответ, рекомендует методист.

Также можно: Выслушать ребёнка и с уважением отнестись к его проблеме.

Побеседовать с токсичным преподавателем и обозначить, что такое поведение неприемлемо, а ребёнка нельзя оскорблять или унижать.

Попросить помощи у классного руководителя или других родителей.

Обсудить с руководством школы переход в другой класс или на домашнее обучение.

Поддерживать мотивацию к учёбе через помощь с уроками или дополнительные занятия с репетиторами.

Обратиться за помощью в инспекцию по контролю за образованием, если администрация школы бездействует.

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