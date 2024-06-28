Бразилия экстрадировала в Россию обвиняемую в мошенничестве на 67 млн рублей

Бразилия экстрадировала на родину россиянку Веронику Лебедеву, обвиняемую в мошенничестве. Ущерб от действий преступницы и её сообщника Дениса Асфандьярова оценивается в 67 миллионов рублей, заявила журналистам представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Федеративной Республики Бразилии экстрадирована Вероника Лебедева. В России она обвиняется в совершении мошенничества", — отметила генерал-майор полиции.

Обвиняемая и её подельник заключали со строительными фирмами контракты на поставку материалов, но не выполняли свою часть сделки. При этом поставщик получил право собственности на 29 квартир в Казани. Как только схема оказалась раскрыта, Лебедева покинула Россию. С 2020 года она находилась в международном розыске.