Лидеры ЕС предложили создать новый санкционный режим против России

Саммит ЕС принял решение развернуть разработку ещё одного режима санкций против России, о чём сказано в итоговом заявлении. Причина в том, что Москва якобы ведёт подрывную деятельность на территории Евросоюза.

В итоговом заявлении европейские чиновники выступили против всех видов гибридных действий третьих стран, если последние ставят перед собой в качестве цели Евросоюз, входящие в него страны и партнёров. Участники саммита также высказались против запугивания, саботажа, подрывной деятельности, заграничного манипулирования и вмешательства, дезинформации, кибернетических атак и использования мигрантов в качестве "оружия".

Участники саммита убеждены, будто Россия "интенсифицировала свои активные операции" в странах Евросоюза. Поэтому Совету ЕС на уровне глав поручено организовать новый санкционный режим и укрепить взаимодействие с партнёрами по противодействию пророссийской повестке в прессе.