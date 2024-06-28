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28 июня, 00:23

Лидеры ЕС предложили создать новый санкционный режим против России

Саммит ЕС принял решение развернуть разработку ещё одного режима санкций против России, о чём сказано в итоговом заявлении. Причина в том, что Москва якобы ведёт подрывную деятельность на территории Евросоюза.

В итоговом заявлении европейские чиновники выступили против всех видов гибридных действий третьих стран, если последние ставят перед собой в качестве цели Евросоюз, входящие в него страны и партнёров. Участники саммита также высказались против запугивания, саботажа, подрывной деятельности, заграничного манипулирования и вмешательства, дезинформации, кибернетических атак и использования мигрантов в качестве "оружия".

Участники саммита убеждены, будто Россия "интенсифицировала свои активные операции" в странах Евросоюза. Поэтому Совету ЕС на уровне глав поручено организовать новый санкционный режим и укрепить взаимодействие с партнёрами по противодействию пророссийской повестке в прессе.

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Ранее европейские лидеры и главы правительств определились с выбором руководителей институтов ЕС на следующие пять лет. Имена новых руководителей Евросовета и Еврокомиссии, а также верховного представителя объединения по иностранным делам и политике безопасности были озвучены на полях проходящего в Брюсселе саммита.

Обложка ©

Unsplash / Guillaume Périgois

Анатолий Симоненко
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