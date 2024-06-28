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28 июня, 04:53

Юрист назвал способ наказать соседей, которые не могут усмирить собаку по ночам

Юрист Русяев: С соседей с лающей по ночам собакой можно взыскать компенсацию

Если у соседей по ночам громко и часто лает собака, можно привлечь людей к административной ответственности, рассказал NEWS.ru юрист Илья Русяев. Это, по его словам, попадает под действие закона о тишине.

"Данный федеральный закон предусматривает единое время тишины с 23:00 до 07:00 часов. Для привлечения соседей к ответственности за шум необходимо собрать доказательственную базу. Это могут быть показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, а также результаты замеров уровня шума", — сообщил Русяев.

По его словам, если на руках есть доказательства нарушения закона, можно идти с ними в полицию. Шумного соседа-собачника можно привлечь к административной ответственности, а также взыскать с него компенсацию морального вреда.

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Unsplash / Darinka Kievskaya

Анатолий Симоненко
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