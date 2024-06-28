Крупномасштабные 11-дневные морские учения Тихоокеанского флота ВМФ России подошли к концу. В ходе манёвров в акваториях Тихого океана, Японского и Охотского морей экипажи боевых кораблей, самолётов и палубных вертолётов отработали более 800 упражнений, 650 из них сопровождались практическим применением оружия. Об этом рассказали в Минобороны России.

"На различных этапах отработаны противолодочные действия, организация всех видов обороны отрядов кораблей на переходе морем, нанесение совместных ракетных ударов по корабельным группировкам условного противника. Проведены тренировки по отражению атак БПЛА и безэкипажных катеров", — перечислили в ведомстве.

Двусторонний формат, при котором друг другу противостояли "команды" Приморской флотилии разнородных сил ТОФ и Объединённого командования войск и сил на северо-востоке России, практикуется впервые. На заключительном этапе манёвров ОКВС предстояло высадить морской десант на острова Курильской гряды, однако приморцы не позволили условному противнику реализовать планы.

Тихоокеанский флот ВМФ России завершил двусторонние учения группировок сил. Видео © Telegram / Минобороны России