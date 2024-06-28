Сербский вратарь Милинкович-Савич устроил бой с фанатом в баре перед матчем Евро-2024 СМИ: Вратарь сборной Сербии устроил драку в баре перед последней игрой Евро 28 июня, 07:35 Ваня Милинкович-Савич. Обложка © wikipedia.org

Голкипер футбольной сборной Сербии Ваня Милинкович-Савич устроил потасовку с болельщиком в баре в Мюнхене, когда тот посоветовал ему готовиться к игре, а не напиваться. Инцидент произошёл перед последним матчем команды на групповом этапе чемпионата Европы в Германии, пишет Telegraf.rs.

Тренер сербской сборной Драган Стойкович разрешил своим подопечным отдохнуть перед игрой с датчанами. Тогда Милинкович-Савич пошёл в один из баров Мюнхена. Как пишет издание, по одной из версий, кто-то из болельщиков узнал вратаря и высказал своё недовольство его отдыхом во время Евро-2024. Футболист не сдержался, вступил в перепалку, а потом и вовсе ударил посетителя.

Однако есть и вторая версия. Голкипер якобы не мог попасть в заведение, так как его не хотела впускать охрана, что стало причиной драки. По словам владельца бара, потасовка и вовсе произошла не в самом заведении, а за его пределами. Директор заверил, что стороны уже урегулировали все вопросы и претензий друг к другу не имеют.

"Ваня пришёл в наш бар, но охрана на входе не узнала его и не захотела впускать. Он разозлился, и произошла драка. Я быстро вмешался, схватил его за руку и велел ему пойти со мной. Но он отказался. Всё произошло в саду перед баром", — сказал собственник бара.

Что касается игры Милинковича-Савича, то он провёл на скамейке запасных все три матча своей сборной, так и не выйдя на поле.

Ранее сообщалось, что в городе Штутгарте во время совместного просмотра одного из матчей Евро-2024 в фан-зоне произошла ссора, в ходе которой один из её участников ранил ножом троих футбольных болельщиков.

Авторы Татьяна Миссуми