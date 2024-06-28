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28 июня, 07:47

Немецкий министр Бербок не успела отойти от скандала с дедом-нацистом, как угодила в новый

Exxpress: Подчинённые Бербок из МИД ФРГ попали под масштабное расследование

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Обложка © Getty Images / Christophe Gateau

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Обложка © Getty Images / Christophe Gateau

Немецкая прокуратура расследует дело против сотрудников Министерства иностранных дел Германии по подозрению в допуске мигрантов с поддельными документами. Детали обвинений в отношении команды Анналены Бербок узнала австрийская газета Exxpress.

"Масштаб расследования велик: за последние пять лет тысячам людей, как сообщается, был разрешён въезд в Германию по документам, некоторые из которых были поддельными или неполными", — утверждает автор разгромного материала.

По его сведениям, прокуратуры Берлина и Котбуса подозревают сотрудников немецкого МИД в том, что те разрешили посольствам и консульствам одобрять подобный въезд в страну. Прокурор немецкой столицы Карен Хойссер заявила изданию, что расследование пока в разгаре.

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"Человек с киркой": Обнародованы документы о нацисте, которого помиловал отец фон дер Ляйен

Ранее немецкие СМИ выяснили, что дед главы МИД Германии был офицером вермахта и ярым сторонником нацизма. Журналисты обратили внимание, что Бербок на мемориальных мероприятиях любит с гордостью рассказывать о своём дедуле Вальдемаре, умершем в 2016 году. В МИД ФРГ коротко заявили, что сама министр якобы ничего об этом не знала.

Андрей Бражников
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