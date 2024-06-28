Немецкий министр Бербок не успела отойти от скандала с дедом-нацистом, как угодила в новый

Немецкая прокуратура расследует дело против сотрудников Министерства иностранных дел Германии по подозрению в допуске мигрантов с поддельными документами. Детали обвинений в отношении команды Анналены Бербок узнала австрийская газета Exxpress.

"Масштаб расследования велик: за последние пять лет тысячам людей, как сообщается, был разрешён въезд в Германию по документам, некоторые из которых были поддельными или неполными", — утверждает автор разгромного материала.

По его сведениям, прокуратуры Берлина и Котбуса подозревают сотрудников немецкого МИД в том, что те разрешили посольствам и консульствам одобрять подобный въезд в страну. Прокурор немецкой столицы Карен Хойссер заявила изданию, что расследование пока в разгаре.