Немецкий министр Бербок не успела отойти от скандала с дедом-нацистом, как угодила в новый
Exxpress: Подчинённые Бербок из МИД ФРГ попали под масштабное расследование
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Обложка © Getty Images / Christophe Gateau
Немецкая прокуратура расследует дело против сотрудников Министерства иностранных дел Германии по подозрению в допуске мигрантов с поддельными документами. Детали обвинений в отношении команды Анналены Бербок узнала австрийская газета Exxpress.
"Масштаб расследования велик: за последние пять лет тысячам людей, как сообщается, был разрешён въезд в Германию по документам, некоторые из которых были поддельными или неполными", — утверждает автор разгромного материала.
По его сведениям, прокуратуры Берлина и Котбуса подозревают сотрудников немецкого МИД в том, что те разрешили посольствам и консульствам одобрять подобный въезд в страну. Прокурор немецкой столицы Карен Хойссер заявила изданию, что расследование пока в разгаре.
Ранее немецкие СМИ выяснили, что дед главы МИД Германии был офицером вермахта и ярым сторонником нацизма. Журналисты обратили внимание, что Бербок на мемориальных мероприятиях любит с гордостью рассказывать о своём дедуле Вальдемаре, умершем в 2016 году. В МИД ФРГ коротко заявили, что сама министр якобы ничего об этом не знала.