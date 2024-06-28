ЕС профинансирует проекты "железного купола" ПВО и линии обороны на границе с РФ
Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о решении Евросоюза вложить деньги в проект "железного купола" противовоздушной обороны над Европой, который был инициирован страной совместно с Грецией.
"Польше в итоге удалось "пробить" этот проект [общеевропейской системы ПВО]", — сказал он на брифинге после саммита лидеров ЕС в Брюсселе.
Политик также добавил, что Варшаве и другим государствам удалось убедить европейских партнёров вывести проект балтийской линии обороны на границах с Россией на уровень сообщества.
Ранее Life.ru рассказывал о том, что "балтийские тигры" хотят возвести линию обороны за два с половиной миллиарда евро вдоль границы с Россией. Оградить страны Европейского союза от Москвы и Минска захотели Польша, Литва, Латвия и Эстония. Государства уверены, что таким образом получится защитить союз от военных угроз и "других вредных действий" со стороны РФ.
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