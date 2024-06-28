ЕС профинансирует проекты "железного купола" ПВО и линии обороны на границе с РФ

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о решении Евросоюза вложить деньги в проект "железного купола" противовоздушной обороны над Европой, который был инициирован страной совместно с Грецией.

"Польше в итоге удалось "пробить" этот проект [общеевропейской системы ПВО]", — сказал он на брифинге после саммита лидеров ЕС в Брюсселе.

Политик также добавил, что Варшаве и другим государствам удалось убедить европейских партнёров вывести проект балтийской линии обороны на границах с Россией на уровень сообщества.