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28 июня, 09:24

ЕС профинансирует проекты "железного купола" ПВО и линии обороны на границе с РФ

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о решении Евросоюза вложить деньги в проект "железного купола" противовоздушной обороны над Европой, который был инициирован страной совместно с Грецией.

"Польше в итоге удалось "пробить" этот проект [общеевропейской системы ПВО]", — сказал он на брифинге после саммита лидеров ЕС в Брюсселе.

Политик также добавил, что Варшаве и другим государствам удалось убедить европейских партнёров вывести проект балтийской линии обороны на границах с Россией на уровень сообщества.

Захарова предложила ЕС отгородиться от России линией обороны "шипами внутрь"
Захарова предложила ЕС отгородиться от России линией обороны "шипами внутрь"

Ранее Life.ru рассказывал о том, что "балтийские тигры" хотят возвести линию обороны за два с половиной миллиарда евро вдоль границы с Россией. Оградить страны Европейского союза от Москвы и Минска захотели Польша, Литва, Латвия и Эстония. Государства уверены, что таким образом получится защитить союз от военных угроз и "других вредных действий" со стороны РФ.

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Shutterstock / FOTODOM / Panya_Anakotmankong

Николь Вербер
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