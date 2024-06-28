Воздушный шар, запущенный с Украины, уничтожен над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили над Белгородской областью малоразмерный воздушный шар, запущенный с территории Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"28 июня около 11:00 мск дежурными средствами ПВО обнаружен и уничтожен малоразмерный воздушный шар над территорией Белгородской области, запущенный в воздушное пространство Российской Федерации с территории Украины", — отметили в ведомстве.