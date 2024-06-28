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Регион
28 июня, 09:14

Воздушный шар, запущенный с Украины, уничтожен над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили над Белгородской областью малоразмерный воздушный шар, запущенный с территории Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"28 июня около 11:00 мск дежурными средствами ПВО обнаружен и уничтожен малоразмерный воздушный шар над территорией Белгородской области, запущенный в воздушное пространство Российской Федерации с территории Украины", — отметили в ведомстве.

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А 25 июня ПВО обнаружила и сбила такой же малоразмерный воздушный шар, летевший с Украины в Ростовскую область.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Александра Вишнякова
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